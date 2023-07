Mobilità: le nuove regole di Palazzo Marino, dall'aumento di Area C all'obbligo dei sensori per angolo cieco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Cerchia dei Bastioni attualmente la sosta è a pagamento delle 8 del mattino alle 24. La delibera approvata limita la possibilità di sostare, dalle 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana, per un periodo massimo di due ore consecutive, per disincentivare la lunga permanenza di automobili e favorire la rotazione dei posti. Dopo le 19 e fino alle 24, resta invariata la possibilità di sostare comunque a pagamento, ma senza limitazione oraria. Per altri ambiti, dove è previsto il pagamento fino alle 13, viene invece allungato l'orario del pagamento fino alle 19 e esteso a tutti i giorni feriali, sabato incluso. Questo cambiamento interesserà gli ambiti già regolamentati e tutti gli ambiti che saranno istituiti nell'area della Cerchia Extrafiloviaria. Questa scelta è stata presa per tutelare la sosta dei residenti e limitare quella che viene definita la “sosta inoperosa”. Le maggiori criticità connesse al traffico in ingresso in Città e di scambio tra le differenti aree, infatti, si registrano in quelle zone nelle quali vi è disponibilità di sosta libera. Ciò accade, in particolare, nelle aree prossime alle fermate della metropolitana, delle linee di trasporto pubblico di forza e del Servizio Ferroviario Regionale. La nuova disciplina sarà vigente con la progressiva apposizione della relativa segnaletica con completamento entro ottobre 2023. (segue) (Com)