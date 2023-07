Mobilità: le nuove regole di Palazzo Marino, dall'aumento di Area C all'obbligo dei sensori per angolo cieco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta ha approvato anche alcune linee di indirizzo in merito a successive azioni relative al sistema della mobilità. La prima prevede di dare mandato alla direzione mobilità di elaborare una proposta di aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano prevedendo l'estensione della disciplina di Area C anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi. La seconda di elaborare una proposta di limitazione della circolazione veicolare nell'area del Quadrilatero della Moda e delle vie al contorno. Le linee di indirizzo prevedono di mantenere la possibilità per i residenti e i domiciliati di accedere a box o posti auto interni di proprietà e, ove compatibile, sostare negli spazi dedicati; la facoltà per i clienti dei parcheggi in struttura di accedervi; la garanzia di disporre le opportune modalità e orari di carico e scarico delle merci. (segue) (Com)