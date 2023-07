Mobilità: le nuove regole di Palazzo Marino, dall'aumento di Area C all'obbligo dei sensori per angolo cieco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai dati raccolti sul servizio taxi pre-pandemia, rispetto ai quali è stato più volte richiesto un aggiornamento ai rappresentanti di categoria, emerge chiaro divario tra domanda e offerta del servizio. Dall'analisi dei dati a disposizione relativi agli indicatori di mobilità del Comune di Milano (risalenti al 2018 e parzialmente aggiornati al 2023) risulta che, a fronte di un incremento del numero delle chiamate taxi annue, si continua a registrare un incremento della percentuale delle chiamate inevase, valore che si attesta intorno al 30 per cento nelle notti del fine settimana e all'8 per cento nei giorni feriali. La riapertura del bando per le collaborazioni familiari e la rimodulazione dei turni non sono stati sufficienti a migliorare il servizio in maniera significativa. Per questo la giunta, prendendo atto che l'attuale assetto di offerta di servizio non è ancora idoneo a soddisfare la domanda della città, ha approvato l'indirizzo di procedere con la richiesta a Regione Lombardia, competente in merito alla definizione e all'incremento percentuale del contingente, un aumento pari a 1000 licenze per il Comune di Milano. (segue) (Com)