Mobilità: le nuove regole di Palazzo Marino, dall'aumento di Area C all'obbligo dei sensori per angolo cieco (5)

- La giunta di Palazzo Marino ha approvato le nuove linee di indirizzo per l'avviso pubblico per biciclette e monopattini free floating in sharing a Milano. Le autorizzazioni per i servizi di sharing dureranno 36 mesi, a decorrere dal 16 dicembre 2023, e pur mantenendo identici i numeri dei mezzi autorizzati attualmente, cambiano le quote riservate agli operatori. Ogni singolo operatore potrà presentare una proposta che preveda una flotta composta da duemila biciclette (di cui almeno mille a pedalata assistita, almeno 150 con seggiolino e almeno 15 cargo bike) oppure duemila monopattini. Il canone annuo per ogni mezzo autorizzato sarà di 10 euro. Il Comune di Milano si riserva la possibilità, in base alle esigenze che dovessero registrarsi nel futuro, di disporre l'incremento fino al 20 per cento della flotta massima complessiva per rispondere all'eventuale aumento del fabbisogno di mobilità tramite servizi in sharing. La novità è che il servizio potrebbe estendersi anche fuori città. Le linee guida infatti prevedono che il servizio dovrà essere garantito anche nei Comuni di prima cintura che renderanno disponibili spazi di sosta riservati per questi mezzi, previo accordo da definire con il Comune di Milano, gli operatori e i Comuni interessati. Gli operatori autorizzati avranno anche l'obbligo di aderire alle piattaforme Maas (Mobility as a Service) in corso o che dovessero essere sviluppate dal Comune di Milano, fornendo tutte le informazioni necessarie e garantendone la piena interoperabilità con i sistemi di erogazione dei servizi. (segue) (Com)