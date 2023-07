© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa non è una proposta per lo sviluppo economico". Lo ha detto la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa del Pd, alla Camera, sulla delega al governo per la riforma fiscale. "Questa riforma del governo è costosissima, non dicono dove verranno prese le risorse", ha aggiunto la parlamentare. (Rin)