Consumi: nasce primo Osservatorio per operatori ristorazione e centri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione imprese grande ristorazione Multilocalizzate (Aigrim) insieme al Consiglio nazionale dei centri commerciali (Cncc) danno vita al primo Osservatorio sulla Ristorazione nei Centri Commerciali, che punta a fornire insights strategici per gli operatori del settore utili a definire direttive strategiche di crescita, oltre a identificare azioni di miglioramento delle performance del comparto. Strutturato su base continuativa, con il supporto di Deloitte Italia, l’Osservatorio andrà ad analizzare una serie di indicatori di prestazione condivisi tra i vertici delle principali catene di ristorazione nei centri commerciali (tenants) e un panel selezionato delle più rappresentative società di gestione/proprietari dei Centri Commerciali sul mercato italiano (landlords). Dall’analisi dei dati condivisi, che verranno raccolti e gestiti in modo riservato e anonimo, verranno elaborate e rese disponibili informazioni significative che potranno favorire una migliore pianificazione commerciale tra tenant e landlord, implementare la visibilità sui dati di performance di ciascuno (quali ad esempio: fatturato per categoria merceologica, traffico, tempo di permanenza, ecc.) e definire un benchmark competitivo rispetto ad altri Centri Commerciali e punti vendita che aderiscono all’Osservatorio. La prima fase di lancio dell’Osservatorio prevede l’avvio di un progetto pilota con la selezione di un panel che includerà fino a 20 centri commerciali, diversificati per dimensione, tipologia (shopping center, retail park, factory outlet) e localizzazione (urbano, periferico, extra urbano). Seguirà poi una presentazione dei primi risultati in autunno, in occasione del prossimo convegno promosso da Aigrim e dedicato al mondo della Ristorazione. (Com)