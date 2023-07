Ue: Floridia (Avs), su ripristino natura Europa si gioca suo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa si gioca il suo futuro e il proseguimento del Green deal, un grande piano per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, lanciato dalla commissione Von der Leyen. La posta in gioco è la legge sul ripristino della natura. Una proposta ambiziosa, ma necessaria e fondamentale per invertire il degrado ambientale e preservare la flora e la fauna selvatica. Una legge per il clima e l'economia, che per colpa delle destre rischia di essere affossata. Un danno inestimabile per l'Europa, per i giovani e per il futuro. Mi auguro che questo non accada, sarebbe una sciagura". Lo dichiara la senatrice dell'Alleanza verdi e sinistra, Aurora Floridia, membro della commissione Ambiente. "Le destre in Ue e in Italia si stanno caratterizzando come anti green, contro l'ambiente in cui viviamo e contro la tutela della biodiversità. Il ministro Pichetto Fratin, votando contro, ha fatto una scelta ideologica che ostacola gli interessi del Paese. Sull'ambiente certe scelte vanno fatte tenendo conto dei rischi sociali e economici, dei costi e dei benefici, ma non sono più rinviabili. Sulla transizione ecologica non si può e non si deve tornare indietro. In queste ore ci sono appelli di tantissimi scienziati e associazioni ambientaliste per approvare questa legge. E' ora di salvare il mondo nel quale viviamo. Le destre invece, hanno ormai un approccio totalmente miope e prevenuto nei confronti dell'ambiente e ogni giorno si inventano fantasmi e paure per ostacolare il Green deal", ha concluso Aurora Floridia.(Rin)