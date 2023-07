Israele: riforma giustizia, 300 riservisti non si presenteranno in servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 300 riservisti della guerra informatica non si presenteranno alle eventuali convocazioni da parte delle Forze di difesa israeliane (Idf), in caso di necessità operativa. È quanto si legge in una missiva inviata oggi dai riservisti, dopo che il parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato in prima lettura il contestato disegno di legge per l’abolizione del principio di ragionevolezza, che limita i poteri della Corte suprema. “Il governo Netanyahu ha dimostrato oggi di essere intenzionato a devastare lo Stato di Israele. Approvare la legge per annullare la clausola di ragionevolezza è il primo passo nella trasformazione dello Stato di Israele in uno stato corrotto, arretrato e debole", si legge nella lettera. I riservisti hanno avvertito che "le capacità informatiche sensibili e potenzialmente utilizzabili in modo improprio non devono essere affidate a un governo criminale che mina le fondamenta della democrazia". “Pertanto, noi, i 300 firmatari ci ritiriamo immediatamente dal nostro servizio di riserva volontaria. Non svilupperemo capacità per un regime criminale e non assisteremo nell'addestramento della futura generazione di militari esperti nel settore cibernetico”, hanno aggiunto. La riforma della giustizia, sospesa lo scorso marzo e ripresa in questi giorni, rischia di avere delle serie ripercussioni sulla gestione della sicurezza di Israele. (segue) (Res)