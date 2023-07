Israele: riforma giustizia, 300 riservisti non si presenteranno in servizio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza della maggior parte dei riservisti che vengono richiamati in servizio con un ordine formale dalle Idf, i piloti e altre forze speciali si presentano in servizio più frequentemente e in modo volontario, spesso non durante un'emergenza, a causa della natura della loro posizione. Non è chiaro come agiranno le Idf qualora i riservisti non dovessero presentarsi al servizio volontario. I riservisti, che sono una parte fondamentale delle attività di routine dell'esercito, anche nelle unità di vertice, hanno avvertito negli ultimi mesi che non presteranno servizio in un Israele non democratico. Gli appelli a rifiutare di presentarsi per il servizio di riserva hanno agitato l’apparato militare nei mesi scorsi, in concomitanza con i piani di revisione della giustizia. Durante una riunione del gabinetto di sicurezza di domenica, il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha affermato che se un numero specifico di riservisti impegnati in posizioni chiave - come piloti, forze speciali e unità di intelligence - non si presentasse in servizio, sarebbe qualcosa che i militari "non saranno in grado di sopportare". L'Aeronautica militare israeliana fa molto affidamento sui piloti di riserva per le missioni. Dopo che i piloti hanno completato i loro primi 10 anni di servizio, si presentano per l'addestramento e le operazioni come riservisti, spesso su base settimanale, per circa altri 20 anni. (Res)