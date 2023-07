Energia: Utilitalia su Arera, regolazione indipendente centrale per lavoro utilities

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione del presidente Besseghini sull’attività svolta da Arera "dimostra la centralità della regolazione indipendente per il lavoro delle imprese di pubblica utilità”. Lo afferma il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, in occasione della presentazione della Relazione annuale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente. Il “costante confronto” con Arera, prosegue Brandolini, “non è mai venuto meno” nei mesi più difficili della crisi energetica, quando il regolatore “ha agito con flessibilità favorendo la capacità di reazione dei gestori nel contribuire alla mitigazione dei gravi effetti indotti dall’aumento del prezzo delle materie prime, tanto nei settori energetici quanto in quelli ambientali”. Questo confronto proficuo, evidenzia il presidente di Utilitalia, “sarà ancora più importante per affrontare le nuove sfide che le utilities si troveranno ad affrontare in particolar modo nel settore idrico, in un quadro fortemente impattato dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ciò a conferma del ruolo centrale che l’Autorità dovrà continuare a svolgere delineando il quadro regolatorio più adatto al nuovo contesto, al fine di indirizzare le risorse della comunità a sostegno degli investimenti necessari ad accrescere la resilienza del settore idrico”. A quasi 30 anni dalla Legge Galli, conclude Brandolini, il dialogo tra il settore delle utilities e Arera “potrà essere indirizzato a condividere un percorso di possibili riforme del servizio idrico che guardi al rafforzamento industriale e tecnologico del settore superando, anche con l’aiuto della regolazione, le gestioni inefficaci ed inefficienti”. (Rin)