Lavoro: Capone (Ugl) a Terni, certi che in 2024 gap gender segnerà positiva inversione tendenza

18 ottobre 2021

- "Secondo la rilevazione Istat sulle forze di lavoro, nel primo semestre 2022 il numero di occupati residenti nella provincia di Terni è pari a 84 mila unità e segna una diminuzione dell'1,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo l'istituto statistico tale variazione negativa sarebbe ascrivibile all'aumento del numero della componente maschile (+2,5 per cento) nel mercato del lavoro a discapito della componente femminile che registra invece un calo del 6 per cento". Lo ha dichiarato il segretario generale Ugl, Paolo Capone, in occasione del Congresso territoriale dell'Ugl a Terni. "Come Ugl - ha aggiunto il segretario - durante i molti incontri avuti col governo un tema a noi caro e portato all'attenzione dell'esecutivo è stato proprio il gender gap. Come sindacato siamo consapevoli che da parte dei vertici istituzionali c'è grande attenzione verso questo tema e le misure finora adottate, nella loro visione complessiva, tendono ad incentivare il mercato del lavoro aiutando imprese e lavoratori. Siamo altresì convinti - ha proseguito - che se nel 2024 verrà reso strutturale il taglio del cuneo fiscale e se lavoratori ed aziende potranno beneficiare dei primi provvedimenti che andranno a strutturare la riforma del fisco, siamo certi che il gap gender segnerà una positiva inversione di tendenza", ha concluso Capone.(Rin)