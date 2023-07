Fvg: Università di Udine, al via le immatricolazioni 2023-2024 con tre nuovi corsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apriranno giovedì 13 luglio le immatricolazioni per l’anno accademico 2023-2024 all’Università di Udine. Tra le novità di quest’anno, presentate oggi dal rettore Roberto Pinton, tre nuovi corsi di studio dedicati a scuola, industria ed Europa. Previsti, inoltre, sette corsi di studio in lingua inglese, due in più dell'anno scorso, e cinque percorsi rinnovati all'insegna della biodiversità e sostenibilità. "L'Università di Udine continua a lavorare per diventare sempre più un ateneo a misura di studente, aggiornando e potenziando la didattica, le strutture, i servizi, le azioni di internazionalizzazione, le attività di collegamento con il mondo del lavoro e il territorio. Ne è testimonianza l'ottimo risultato della classifica Censis", ha detto il rettore. Alla partenza delle iscrizioni, l’ateneo punta sulla didattica, con i nuovi corsi attivati in Scienze dell'educazione, Industrial engineering for sustainable manufacturing e Cittadinanza, istituzioni e politiche europee, il nuovo master di secondo livello "Salute e umanizzazione nell'organizzazione e gestione del Servizio sanitario nazionale" e nove corsi trasversali targati "Uniud XL". Si arricchisce di tre nuovi laboratori anche l'Uniud Lab Village, dedicato alla didattica collaborativa con le aziende. Per il prossimo anno accademico, l'ateneo non ha previsto aumenti delle tasse: gli importi rimangono gli stessi con la conferma del tetto Isee a 26 mila euro per la "No tax area".(Frt)