Cina: Hong Kong e Macao, Xia Baolong è il nuovo direttore dell'ufficio competente (2)

- Una commissione dedicata alla scienza e alla tecnologia è stata invece istituita per promuovere l'innovazione tecnologica con appositi piani e strategie, iniziativa che è andata di pari passo con la riorganizzazione del ministero della Scienza e della Tecnologia. Il comitato centrale del partito ha istituito inoltre un dipartimento dedicato al lavoro sociale, con il compito di raccogliere le opinioni della popolazione e gestire i suoi reclami. La Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli è stata posta sotto il controllo del Consiglio di Stato, così come sono stati riformati i meccanismi locali di regolamentazione finanziaria. La riforma ha interessato anche le filiali locali della Banca centrale (Pboc). È stato inoltre istituito un centro nazionale sui dati e "ottimizzate" le funzioni del ministero dell'Agricoltura. (Cip)