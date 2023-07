Scuola: Fondazione Vodafone, in Ue genitori chiedono misure e strumenti per insegnamento competenze digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Vodafone ha presentato una nuova ricerca che analizza come i genitori in Europa percepiscono l'insegnamento e l'educazione dei bambini e ragazzi a fronte delle nuove esigenze sociali e tecnologiche. Secondo la ricerca, che ha coinvolto i genitori di dicei Paesi europei, le competenze digitali vengono ritenute centrali nell'insegnamento e per il futuro dei ragazzi ed è necessario uniformare l'approccio al loro insegnamento in tutti i paesi europei per preparare al meglio i bambini e ragazzi e ridurre le disparità tra i Paesi. Il report si legge in una nota - evidenzia le preoccupazioni sulla qualità degli strumenti digitali presenti nelle scuole e la necessità di dare un miglior supporto agli insegnanti attraverso l'orientamento e la formazione. La ricerca, condotta da Ipsos Germany per la Fondazione Vodafone, ha coinvolto 10.000 genitori europei, e ha rilevato che i genitori sono ottimisti sul potenziale della tecnologia digitale nell'istruzione ma ritengono sia necessaria un'azione per garantire risorse e infrastrutture adeguate per migliorare le opportunità legate alle competenze digitali per gli studenti in tutta Europa. I risultati del report confermano quanto emerso dal precedente rapporto della Fondazione Vodafone "21st Century Teachers" – realizzato nell'ottobre 2022 - che aveva coinvolto 3.000 insegnanti in 11 paesi europei. Il rapporto aveva rilevato infatti che il digitale rappresenta la competenza del futuro e la scuola il luogo naturale per formare i cittadini digitali del futuro. Il report della Fondazione Vodafone sostiene l'European Year of Skills - l'Anno europeo delle competenze - l'iniziativa della Commissione Europea che incoraggia l'Europa a fornire finanziamenti per l'istruzione digitale, a rendere disponibili opportunità eque per i giovani e a colmare il divario delle competenze digitali. (segue) (Com)