Scuola: Fondazione Vodafone, in Ue genitori chiedono misure e strumenti per insegnamento competenze digitali (2)

- Joakim Reiter, Vodafone Foundation Trustee e Chief External & Corporate Affairs Officer del Gruppo Vodafone, ha dichiarato: "L'Europa si trova di fronte a una significativa carenza di competenze e ha bisogno di aumentare l'alfabetizzazione digitale dei giovani se vuole raggiungere gli obiettivi del Decennio digitale. Come genitore, capisco perché i genitori sostengano gli insegnanti nei loro sforzi per definire degli standard europei per l'insegnamento delle competenze digitali, e trovo allarmante che la qualità degli strumenti digitali per gli studenti differisca ampiamente tra scuole, città, regioni e Paesi. Il programma SkillsUpload Jr della Fondazione Vodafone dimostra che i giovani possono crescere grazie alle competenze digitali, motivo per cui l'Europa deve agire ora per dare pari opportunità agli studenti". In tutta Europa, lo scopo della Fondazione Vodafone, attraverso SkillsUpload Jr, è fornire a studenti e insegnanti gli strumenti, la fiducia e le competenze necessarie per crescere in una società digitale in continuo sviluppo. SkillsUpload Jr ha già raggiunto oltre 7,8 milioni di studenti e insegnanti in Europa, fornendo risorse educative all'avanguardia per rendere il sistema più equo, innovativo e resiliente in modo da consentire ai giovani di plasmare attivamente il mondo digitale che li circonda. (Com)