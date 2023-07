Ue: Benifei (Pd), legge ripristino natura fondamentale per guarire il nostro pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico (Pd) e il gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo appoggeranno la legge sul ripristino della natura. Lo ha detto il capodelegazione degli eurodeputati del Pd, Brando Benifei, nel suo intervento alla seduta plenaria di Strasburgo. "Noi del Partito democratico italiano, noi Socialisti e Democratici, appoggeremo la legge sul ripristino della natura, una scelta fondamentale per far guarire il nostro pianeta, ripristinando habitat terrestri e marini degradati, proteggendo fiumi e foreste", ha dichiarato Benifei. "Ci battiamo ogni giorno per ottenere risorse adeguate e per una transizione ecologica efficace che tuteli le persone e il lavoro, mentre la destra si è lanciata in una crociata ideologica contro l'ambiente, contro la scienza, contro il futuro delle nuove generazioni, mentre in Italia stanno sprecando i fondi del Pnrr", ha aggiunto il capodelegazione del Pd. "Colleghi, ascoltate i giovani europei. Greta Thunberg, che oggi è qui, e tutti loro vanno ringraziati, perché hanno saputo dare la sveglia alla politica già qualche anno fa", ha poi dichiarato Benifei, rivolgendosi direttamente all'emiciclo di Strasburgo. "Non rubiamo loro il futuro. Ci chiedono responsabilità, dimostriamo di saperla esercitare e di meritare il ruolo che ricopriamo prendendo finalmente le decisioni giuste", ha concluso il capodelegazione del Pd.(Beb)