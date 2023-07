Lombardia: Regione pubblica graduatoria per bando interesse generale del terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha pubblicato oggi il decreto relativo alla graduatoria del Bando Terzo settore che finanzia 135 progetti di Organizzazioni di Volontariato ODV, Associazioni di Promozione Sociale APS e Fondazioni del Terzo settore in partenariato tra loro, nelle aree di intervento prioritarie quali il sostegno alle persone a rischio di fragilità; interventi per l'infanzia; la famiglia e la genitorialità; il contrasto alla povertà educativa; il rafforzamento dell'inclusività e la sostenibilità ambientale. "Sono state premiate realtà del Terzo Settore che hanno saputo individuare nuovi modelli di collaborazione, partenariato e prossimità", commenta l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. Con questo bando, aggiunge, "abbiamo voluto orientare al meglio le risorse finanziare disponibili al fine di incrementare l'offerta sociale e l'attenzione ai soggetti più fragili, valorizzando e premiando gli enti che sapranno fare rete e proporre percorsi sempre più innovativi e attenti alla sostenibilità". (Com)