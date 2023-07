Spazio: Argotec si ingrandisce a Torino, nasce lo Space park a San Mauro che produrrà un satellite a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un investimento da 25 milioni di euro, 100 nuovi posti di lavoro e uno spazio da oltre 17 mila metriquadri. Sono questi i numeri della nuova sede di Argotec, società Torinese attiva nella space economy, che nascerà a San Mauro. Un vero e proprio Space park che andrà a recuperare l'area industriale dismessa dell'ex cartiera Burgo. L'inaugurazione della nuova struttura è prevista per la fine del 2024, con una linea di produzione che permetterà di produrre da subito 52 satelliti all'anno, ovvero uno a settimana, con la possibilità di aumentare ulteriormente la produzione in futuro. Oltre alla nuova sede il prossimo autunno si insedierà il nuovo Cda che avrà la consulenza strategica del presidente di Compagnia di San Paolo Francesco Profumo:"Argotec è cresciuta molto nel corso di questi anni e, in prospettiva, crescerà ancora di più e più rapidamente - ha affermato Profumo -. (segue) (Rpi)