Giustizia: M5s, ddl Nordio salva colletti bianchi, altro che efficienza ed equità

- "Oggi il ministro Nordio in un'intervista parla di giustizia efficiente, rapida ed equa come obiettivo del governo ma il testo che propone va esattamente nella direzione opposta. Questa finta riforma serve a sancire l'impunità verso i reati dei colletti bianchi e non fa nulla per rispondere ai cittadini che chiedono giustizia per i torti subiti". Lo affermano i rappresentanti del M5s nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato, Roberto Scarpinato e la coordinatrice del comitato Giustizia del Movimento cinque stelle, Giulia Sarti. "Prevedere che servano tre giudici per disporre la misura cautelare in carcere - aggiungono - quando oggi c'è una grave carenza di magistrati negli organici, non potrà che ingolfare maggiormente i tribunali, altro che più efficienza. La previsione di aumento della pianta organica di 250 unità non serve, già oggi rispetto alla pianta vigente mancano più di mille magistrati. Nel ddl non si vede niente che renda più rapido il corso della giustizia, a meno che non si intenda per velocizzazione il fatto di rendere impotente la pubblica accusa non consentendole di ricorrere in appello dopo le assoluzioni in primo grado. Questa è denegata giustizia, non velocizzazione dei processi. Non c'è nulla di equo nella cancellazione del reato di abuso d'ufficio per lasciare i cittadini indifesi di fronte agli abusi di potere di cui talvolta sono vittime. Il ministro nega che l'abolizione vada in contrasto con gli indirizzi assunti in Europa, evidentemente ignora la bozza di direttiva della Commissione Ue dopo lo scandalo Qatargate, la Convenzione di Strasburgo e quella delle Nazioni Unite contro la corruzione". (Rin)