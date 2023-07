Siria: la lira siriana al minimo storico sul mercato nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lira siriana ha toccato il minimo storico di 9.750 sterline per dollaro sul mercato nero, facendo salire i prezzi delle materie prime, secondo i siti di monitoraggio dei tassi di cambio. Inoltre, la Banca centrale siriana ha fissato il tasso di cambio a 8.800 sterline per un dollaro e a 9.638 sterline per un euro. Dopo più di un decennio di guerra, la Siria sta attraversando una profonda crisi economica a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, delle interruzioni di corrente quasi permanenti e della carenza di carburante. Dallo scoppio del conflitto nel 2011, la sterlina siriana ha perso il 99 per cento del suo valore sul mercato nero. Damasco sostiene che la crisi economica sia legata alle sanzioni che hanno colpito il Paese dall'inizio del conflitto. Secondo le Nazioni Unite, oltre il 90 per cento della popolazione siriana vive al di sotto della soglia di povertà, situazione che è peggiorata dopo che il 6 febbraio un devastante terremoto ha colpito la Siria e la vicina Turchia.(Lib)