Speciale difesa: Tkms ancora in attesa di altri ordini per lo stabilimento di Wismar

- ll gruppo per la cantieristica navale della difesa tedesco Thyssenkrupp Systems (Tkms), è ancora in attesa di altri ordini per il suo stabilimento di Wismar. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, riassumendo le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'azienda, Oliver Burkhard, durante la visita che ha effettuato ai cantieri con dei deputati del Bundestag. In particolare, l'Ad ha affermato: “Manterremo tutte le promesse, svilupperemo questo impianto in uno per sottomarini o fregate”. Tuttavia, come evidenziato da Burkhard, ciò richiede altre commesse. Intanto, Tkms intende partecipare alle gare d'appalto per la costruzione di una piattaforma di recupero di munizioni in mare, di infrastrutture di conversione per gli impianti eolici offshore e della nave da ricerca Polarstern II. Burkhard ha smorzato le speranze di futuri ordini da parte del governo tedesco a seguito della “svolta epocale” innescata dalla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Secondo l'Ad, è chiaro che servirà del tempo per queste commesse. A ogni modo, Burkhard si è detto fiducioso che i prodotti della sua azienda serviranno nei prossimi anni. Con ordini attualmente per 13 miliardi di euro, “non c'è nemmeno fretta”, ha infine affermato l'amministratore delegato di Tkms, divisione navale del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp. A giugno dello scorso anno, la società guidata da Burkhard ha acquistato l'impianto di Wismar dalla precedente proprietà, MV Werften, azienda per la cantieristica navale civile fallita nel gennaio precedente. (Geb)