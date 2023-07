Speciale difesa: Grecia-Lettonia, Mitsotakis incontra Karins, focus su relazioni e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha incontrato a Riga l’omologo della Lettonia, Krisianis Karins, alla vigilia del vertice della Nato in programma a Vilnius, in Lituania. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”, sottolineando che quella di Mitsotakis è la prima visita in Lettonia da parte di un primo ministro greco negli ultimi vent’anni. Al centro dell’incontro, ci sono state le relazioni bilaterali tra i due Paesi, che nel 2022 hanno festeggiato i 100 anni di rapporti diplomatici, ma anche le questioni legate alla sicurezza, sia in riferimento all’invasione russa dell’Ucraina che all’immigrazione clandestina. “Non c’è prosperità senza sicurezza e libertà”, ha affermato il capo del governo di Atene, ribadendo la necessità di continuare a sostenere l’Ucraina. Secondo Mitsotakis, la spesa per la difesa “dovrebbe essere trattata in modo diverso perché è differente dalle altre spese”. Il premier greco ha poi affermato che entrambi i Paesi concordano sulla “necessità di presidiare efficacemente le frontiere esterne dell’Unione europea”. “L’immigrazione è una questione che riguarda tutta l’Ue ed è ingiusto che Paesi come la Grecia si accollino da soli il presidio dei passaggi, come quello del Mediterraneo, e siano poi accusati di non salvare vite umane”, ha dichiarato Mitsotakis. Il premier greco ha evidenziato che “meno navi tentano di attraversare il Mediterraneo, meno è probabile che avremo tragedie umane”, precisando che “ogni giorno le autorità greche combattono battaglie in mare contro i trafficanti di esseri umani”. (Gra)