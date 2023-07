Speciale difesa: Crosetto incontra a Riga omologa lettone Murniece, focus cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato a Riga l’omologa lettone, Inara Murniece, con cui ha discusso, tra le altre cose, della collaborazione tra le forze armate dell’Italia e della Lettonia. Lo ha reso noto su Twitter il ministero della Difesa, sottolineando che si è trattato di un “cordiale incontro”. “Comune impegno per la sicurezza collettiva nell’ambito Nato e Ue. Proficuo dialogo per la collaborazione tra forze armate e nell’ambito dell’industria della difesa. Apprezzamento per l'operato dei nostri militari del Task Group Baltic", si legge nel tweet. (Res)