Speciale difesa: Bell si è offerta di trasferire in Germania la produzione degli elicotteri Viper

- L'azienda aerospaziale statunitense Bell ha proposto al governo tedesco di “trasferire in Germania l'intera produzione” degli elicotteri d'attacco AH-1Z Viper, qualora l'esecutivo federale li acquistasse per sostituire i Tiger di Airbus Helicopters. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui Bell sta discutendo con il governo di Berlino un ordine per 60 esemplari. Se le trattative arrivassero in porto, i velivoli verrebbero costruiti in Germania, così come “ogni Viper ordinato da altri Paesi”, anche gli Stati Uniti. Bell è convinta della fattibilità del piano e, con un partner industriale tedesco, intende attuarlo “rapidamente entro un periodo di tempo ragionevole”, ossia in circa 18-24 mesi. A maggio scorso, il ministero della Difesa di Berlino ha deciso di radiare gradualmente entro il 2038 i Tiger in servizio nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr) dal 2003. Inoltre, il dicastero ha optato per l'abbandono del progetto Mark III, volto all'ammodernamento degli elicotteri, avviato con Francia e Spagna. Sviluppato durante la Guerra fredda, il Tiger è stato prodotto fino al 2018 da Airbus Helicopters, parte del consorzio aerospaziale europeo Airbus. La radiazione del Tiger dalla Bundeswehr era attesa da tempo. Già nel 2022, l'allora ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht aveva lamentato che soltanto nove dei 51 di questi elicotteri in dotazione alla Bundeswehr erano operativi. Per la sostituzione del Tiger è probabile che la Germania scelga l'H145M di Airbus Helicopters, almeno come soluzione transitoria. (Geb)