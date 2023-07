Speciale difesa: Pontecorvo (Leonardo), eurobond potrebbero essere utili a finanziare industrie della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno strumento come gli eurobond per finanziare le attività dell’industria della difesa, alla luce dell’importanza di un momento storico segnato dalla guerra in Ucraina. La riflessione è arrivata da Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, parlando con i giornalisti a margine della conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata da Aspen Institute Italia all’ambasciata italiana a Washington. “L’industria della difesa ha un problema di finanziamento generale, che ha ripercussioni anche nei campi della programmazione e della ricerca: se questa è una priorità europea, perché non pensare agli eurobond?”, ha detto. (Was)