Speciale difesa: Ucraina, ministro Esteri Kuleba, Nato ci ha promesso adesione nel 2008

- Kuleba è stato quindi interrogato sull'opposizione di Stati Uniti e Germania alla possibilità che la Nato inviti l'Ucraina ad aderire al vertice di Vilnius. I due Paesi dell'Alleanza atlantica temono, infatti, che tale sviluppo possa trascinarli in una guerra contro l'ex repubblica sovietica in attuazione dell'articolo 5 del Trattato del Nordatlantico sulla mutua difesa collettiva. Il ministro degli Esteri di Kiev ha risposto negando tale eventualità e ha osservato: “Apprezziamo tutto ciò che Germania e Stati Uniti stanno facendo per sostenere l'Ucraina in questa guerra. Tuttavia, su questo punto, abbiamo un'opinione diversa da Berlino, perché crediamo che l'invito in sé non trascini nessuno in un conflitto”. Da un punto di vista politico e giuridico, infatti, l'invito ad aderire alla Nato è “un messaggio politico” che segnala all'Ucraina la possibilità di entrare nel Patto atlantico ed evidenzia come la relativa procedura sia “in corso”. Riguardo all'articolo 5 del Trattato del Nordatlantico, Kuleba ha evidenziato che troverebbe applicazione “esclusivamente se l'Ucraina fosse uno Stato parte” e il Paese ne è “consapevole”. (Geb)