Speciale difesa: Lettonia, premier Karins, Italia uno dei principali contributori della presenza Nato nel Paese

- L’Italia è diventata uno dei principali contributori della presenza della Nato in Lettonia. Lo ha detto il premier lettone, Arturs Krisjanis Karins, ringraziando il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per “il significativo sostegno dell’Italia”. Durante la visita di Meloni a Riga, i due premier hanno “discusso su come approfondire ulteriormente la cooperazione nel campo della difesa”. “Abbiamo anche concordato di continuare il nostro sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario”, ha scritto Karins in un messaggio su Twitter. (Sts)