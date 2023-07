Ue: Conte (Lega), contrari a legge su ripristino natura, danneggia attività produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega chiede di bocciare il regolamento sul ripristino della natura, che verrà votato domani nel corso della seduta plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. Lo ha detto Rosanna Conte, europarlamentare della Lega e coordinatrice del gruppo Identità e democrazia (Id) in commissione Pesca, nel corso del suo intervento all'eurocamera di Strasburgo. "Bocciato in commissione Pesca, bocciato in commissione Agricoltura, bocciato in commissione Ambiente, si direbbe: e il quarto vien da sé. In questo caso è ciò che chiediamo al Parlamento europeo: ancora una volta, sperando che sia l'ultima, puntiamo a rigettare un regolamento che danneggia le attività produttive nascondendosi dietro il nobile intento della difesa della natura", ha dichiarato Conte nel suo intervento. "Meno terre per gli agricoltori, meno mare per i pescatori, meno attività per le imprese e meno prodotti europei e posti di lavoro per i nostri cittadini. Sono i pesanti contraccolpi delle proposte contenute in un regolamento permeato di ideologia e controproducente per la natura stessa. Non è ciò che vogliamo, e soprattutto non è ciò che meritano i cittadini e il pianeta: la Commissione europea smetta di svenderci ai Paesi Terzi, unici a beneficiare realmente di questo ambientalismo ipocrita", ha concluso l’europarlamentare della Lega.(Beb)