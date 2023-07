Ucraina: presidente Consiglio federale russo, non ci sono condizioni per negoziati di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono le condizioni per stipulare un trattato di pace tra la Russia e l'Ucraina al momento. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa la presidente del Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo,) Valentina Matviyenko. "Per avviare un dialogo pacifico, è necessaria la volontà politica, è necessario il realismo politico e l'indipendenza. Non vediamo nulla di tutto ciò in Ucraina. Pertanto, sfortunatamente, oggi non ci sono i minimi requisiti per i negoziati di pace", ha detto Matviyenko, che si trova oggi a Pechino in visita ufficiale. (Rum)