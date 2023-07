Inflazione: Giorgetti, contiamo di chiudere il 2023 al 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Contiamo di chiusure il 2023” con una inflazione per i beni a consumo “intorno al 6 per cento però ci sono fattori che non dipendono da noi”. Lo ha chiarito il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Dedicata a te". Il ministro ha poi ricordato che per i beni alimentari l’inflazione “è ancora oltre quelle che erano le nostre aspettative”. (Rin)