Expo 2030: le donne di "W20 Italia" sostengono la candidatura di Roma in una lettera a Meloni

22 luglio 2021

- Con una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e al Comitato promotore, presieduto dall'ambasciatore Giampiero Massolo, la delegazione italiana del W20 ha voluto esprimere il proprio sostegno alla candidatura di Roma all'esposizione universale del 2030, con la volontà di sostenerla nell'interlocuzione con le altre delegazioni nazionali. "Le donne del W20 Italia - si legge nella missiva, riportata in una nota - hanno preso la decisione di sostenere la candidatura di Roma per Expo 2030, poiché credono che questo appuntamento rappresenti, pur essendo l'Italia in competizione con Paesi quali Arabia Saudita e Corea del Sud, un'opportunità straordinaria per promuovere l'uguaglianza di genere su scala internazionale. Expo 2030 a Roma offrirebbe una piattaforma per celebrare i progressi compiuti, affrontare le sfide rimanenti e condividere le buone pratiche italiane con il resto del mondo". (segue) (Rer)