Libia: Oim, 222 migranti intercettati e riportati a terra dal 2 all’8 luglio

- Un totale di 222 migranti sono stati intercettati in mare e riportati in Libia dal 2 all’8 luglio. Lo riferisce un aggiornamento su Twitter dell’ufficio in Libia dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Dall’inizio dell’anno sono state fermate e riportate in territorio libico 8.718 persone, delle quali 5.829 uomini, 424 donne, 200 minori e 2.265 migranti i cui dati di genere non sono disponibili. Inoltre, 784 persone sono morte e 944 risultano disperse lungo la rotta del Mediterraneo centrale (che include sia Libia che Tunisia), per un totale di 1.728 vittime dal primo gennaio all’8 luglio. (Lit)