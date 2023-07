Ucraina: presidente Montenegro Milatovic, mi aspetto prospettiva di adesione nato per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro Jakov Milatovic ha detto di aspettarsi dal vertice Nato di Vilnius “che daremo all’Ucraina la prospettiva di entrare alla Nato e un pacchetto di aiuti a cui anche il Montenegro parteciperà”. Parlando con i giornalisti a inizio lavori, Milatovic ha aggiunto che a Podgorica “siamo impegnati ad innalzare la spesa” per la difesa fino al 2 per cento del Pil. “Ribadisco il ruolo nella regione del Montenegro, in quanto membro Nato, per la pace e la stabilità”, ha osservato ancora Milatovic aggiungendo di aspettarsi anche la formazione di un Consiglio Nato-Ucraina per rafforzare la prospettiva di Kiev nell’Alleanza.(Res)