Francia: Foti (Fd'I), sinistra tace su bavaglio a Venezi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una sorta di 'lettera scarlatta' è stata posta sul maestro Beatrice Venezi, la cui unica imperdonabile colpa è quella di aver espresso simpatie per la destra. La sinistra italiana tace di fronte a queste surreali proteste dei collettivi francesi e tacitamente accetta che venga messo un bavaglio a quella che è una delle più talentuose e giovani direttori d'orchestra internazionali. È scoraggiante dover constatare come la lotta politica-ideologica voglia arrivare a discriminare e censurare anche la libertà artistica e di espressione - in questo caso di una donna -, capisaldi di una democrazia liberale come è l'Italia. Da parte di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera rivolgo al maestro Venezi sincera solidarietà e vicinanza". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Com)