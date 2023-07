Israele: manifestazioni in tutto il Paese contro le limitazioni alla Corte suprema, oltre 40 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso marzo, i piani di riforma del sistema giudiziario - che si concentravano in particolare sulla composizione della Corte suprema - avevano portato alla paralisi del Paese, spingendo il primo ministro a congelare provvisoriamente l'esame in parlamento, in concomitanza con le feste di Pasqua. Dopo i tentativi (falliti) di mediazione condotti dal capo dello Stato, Isaac Herzog, il governo ha approvato una serie di provvedimenti che hanno fatto infuriare l'opposizione. Le divergenze sulla modifica del sistema giudiziario in Israele hanno portato a una spaccatura interna del panorama politico, in cui il primo ministro deve destreggiarsi. Il capo del Likud, il partito più “moderato” dell’attuale coalizione che vede al suo interno partiti della destra religiosa, sin dalla formazione dell’attuale governo, dopo le elezioni del primo novembre 2022, da un lato deve accontentare le richieste dei suoi alleati e dall’altro ha bisogno del loro sostegno per far passare alcune leggi, prima fra tutte la riforma del sistema giudiziario. Secondo gli osservatori, una riforma del sistema giudiziario gli consentirebbe di uscire indenne dai processi per presunta corruzione che lo vedono coinvolto. (segue) (Res)