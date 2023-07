Israele: manifestazioni in tutto il Paese contro le limitazioni alla Corte suprema, oltre 40 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, questi giochi di potere stanno indebolendo il governo sia in ambito interno che internazionale. Da un lato, infatti, la deriva anti-democratica ha portato i militari riservisti a minacciare di non presentarsi alle chiamate in caso di necessità. Dall’altro, le criticità interne hanno causato un calo del valore dello shekel rispetto alle valute forti, con un conseguente costo della vita, considerando che gran parte dei beni vengono importati. Inoltre, le principali agenzia di rating hanno espresso i loro dubbi sulla resilienza dell’economia israeliana. Infine, sul piano internazionale, il timore per la deriva anti-democratica ha provocato una presa di posizione della Casa Bianca, che finora non ha invitato Netanyahu a Washington, dopo quasi un anno dal suo insediamento alla guida del governo. (Res)