Rai: De Cristofaro (Avs), Cda dica no a Facci

- "Il Consiglio di amministrazione della Rai di oggi sancisca che una striscia quotidiana del servizio pubblico non può essere condotta dall'editorialista di 'Libero', Filippo Facci. Il giornalista non può essere un volto della Rai. Il servizio pubblico radiotelevisivo deve essere rispettoso dei diritti, delle libertà e della dignità delle donne. Chi non si attiene a queste semplici regole è fuori. Il servizio pubblico ha una responsabilità grandissima: quella di informare. Nel prossimo contratto di servizio come Avs proporremo emendamenti per una Rai inclusiva, attenta alle pari opportunità, alla lotta alla violenza di genere e al sessismo". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, componente della commissione di Vigilanza Rai. (Rin)