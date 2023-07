Napoli: giunta comunale stanzia fondi per famiglie che occupano alloggi destinati a residenza per anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stanziamento di 55mila euro per offrire una prima ospitalità alle famiglie che dovranno lasciare gli alloggi da destinare a residenza per anziani. E’ la decisione adottata dalla giunta comunale di Napoli che, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese, ha approvato il prelevamento dal Fondo di Riserva delle risorse necessarie. Il comune dovrà infatti provvedere – su disposizione della Procura - allo sgombero di quanti occupano senza titolo gli alloggi destinati a residenza per anziani, tuttavia, in considerazione delle condizioni di estrema fragilità degli occupanti, si farà carico di provvedere ad una sistemazione provvisoria di queste famiglie per il tempo strettamente necessario. "Abbiamo scelto di sostenere questi nuclei familiari perché versano tutti in condizioni di grande fragilità – ha spiegato l’assessore al Welfare Luca Trapanese - ci sono persone anziane e bambini disabili. Una situazione molto difficile che si unisce all'estrema povertà che le famiglie della nostra città vivono. Ci adopereremo come giunta per ricollocare queste persone in appartamenti destinati all'utilizzo sociale ed a supporto di chi ne ha bisogno”. (Ren)