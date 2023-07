Nato: Sanchez, la Spagna dispiegherà soldati in Slovacchia e rafforzerà contingente in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna oggi annuncia un dispiegamento di soldati in Slovacchia e anche il rafforzamento del proprio contingente in Romania. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, in arrivo al summit Nato di Vilnius. Sanchez ha spiegato che la discussione con gli Alleati verterà “sulla coesione, la deterrenza e i valori” della Nato, nel contesto di una solidarietà ribadita da tutti i Paesi membri all’Ucraina. La Nato, ha proseguito Sanchez, deve lavorare su una strategia a 360 gradi, “senza dimenticare” il Fianco meridionale.(Sts)