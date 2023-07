Roma: rapine ai danni di diversi giovani ad Acilia, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 25enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine è stato arrestato ad Acilia perché gravemente indiziato di aver commesso svariate rapine. Gli agenti della polizia di stato del Distretto Lido, nella mattinata scorsa, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura capitolina, nei confronti di un romano di 25 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, poiché gravemente indiziato di aver commesso svariate rapine. Le modalità violente, riscontrate nei vari episodi che gli vengono contestati - ovvero l'utilizzo del coltello e di violenza fisica - avevano destato allarme sociale nel territorio di Acilia. Il provvedimento è stato notificato dagli investigatori direttamente in carcere in quanto il giovane era stato arrestato pochi giorni prima per aver evaso la misura degli arresti domiciliari conferitagli per un'altra rapina. (segue) (Rer)