Roma: rapine ai danni di diversi giovani ad Acilia, arrestato 25enne (2)

- Al momento sono tre le rapine nelle quali è stato riconosciuto quale presunto autore: il 27 aprile scorso avrebbe aggredito un giovane fuori da un bar e, per sottrargli il portafogli, lo avrebbe colpito causandogli diverse fratture e una prognosi di 20 giorni. Successivamente il 18 maggio il giovane avrebbe aggredito una coppia di ragazzi presso la fermata della metropolitana "Acilia" della Roma-Lido, accoltellando il ragazzo a una spalla e rapinando la ragazza dei soldi che aveva, per poi fuggire. Infine il 23 maggio, in zona Piazza Capelvenere, sotto la minaccia di un coltello, il 25enne avrebbe rapinato un ragazzo del cellulare. Ancora altre sono le rapine per le quali gli investigatori del Distretto Lido di Roma stanno effettuando scrupolose indagini. (Rer)