Pacifico: Australia chiede a Cina e Isole Salomone di pubblicare dettagli del nuovo accordo di polizia

- Cina e Isole Salomone dovrebbero "fornire trasparenza in merito alle loro intenzioni all'Australia e alla regione", pubblicando "immediatamente" i dettagli del nuovo accordo di cooperazione tra forze dell'ordine siglato dai due Paesi. Lo ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri australiano, riferendosi a un documento firmato in occasione della visita a Pechino del primo ministro delle Isole Salomone, Menasseh Sogavare. L'accordo - uno di nove differenti documenti adottati ieri durante un incontro tra Sogavare e l'omologo cinese Li Keqiang - costituirebbe di fatto il piano attuativo dell'accordo di cooperazione per la sicurezza firmato dai due Paesi a marzo 2022. "Temiamo che questo sviluppo possa causare ulteriori tensioni regionali", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri australiano, secondo cui i dettagli dell'accordo dovrebbero essere messi a disposizione della "famiglia del Pacifico, perché possa valutare collettivamente le implicazioni per la nostra sicurezza condivisa". (segue) (Res)