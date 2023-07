Pacifico: Australia chiede a Cina e Isole Salomone di pubblicare dettagli del nuovo accordo di polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Isole Salomone hanno firmato accordi di cooperazione nel campo della sicurezza, delle infrastrutture, del commercio, degli investimenti, dell’istruzione e dell’ambiente. Lo si legge nella dichiarazione congiunta diramata al termine del colloquio intercorso ieri a Pechino tra il presidente cinese, Xi Jinping, e il primo ministro delle Isole Salomone, Manasseh Sogavare. Le parti, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese, hanno convenuto di innalzare le relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico globale, agendo sulla base del rispetto reciproco e con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo comune. Xi e Sogavare hanno valutato positivamente lo stato dei rapporti tra Cina e Isole Salomone, che negli anni si sono imposte come un “esempio di unità, cooperazione, assistenza reciproca e mutuo vantaggio tra Paesi in via di sviluppo”. I due capi di governo hanno concordato in merito all’esigenza di rispettare “la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi, indipendentemente dalle loro dimensioni, forza e ricchezza”. In particolare, la Cina ha ribadito “fermo sostegno” allo sviluppo delle Isole Salomone e alla sua scelta di un percorso di sviluppo consono alle condizioni nazionali. Sogavare, da parte sua, ha assicurato alla Cina appoggio sui dossier relativi a Hong Kong, Tibet e Xinjiang, esprimendo soprattutto “un fermo sostegno a tutti gli sforzi profusi dal governo cinese per conseguire la riunificazione nazionale con Taiwan”. (segue) (Res)