Pacifico: Australia chiede a Cina e Isole Salomone di pubblicare dettagli del nuovo accordo di polizia (3)

- Sogavare, ha in programma per oggi visite nelle imprese cinesi a Pechino e nelle province di Jiangsu e Guangdong, i centri economici del Paese. Il premier ha incontrato ieri nella capitale cinese il primo ministro, Li Qiang, e il presidente, Xi Jinping, che ha promesso assistenza economica e tecnica allo Stato insulare del Pacifico “senza precondizioni”. La Cina intende inoltre condividere le sue opportunità di sviluppo con le Isole Salomone, espandere la cooperazione in tutti i settori e “assistere il Paese nel rilancio del suo sviluppo e nel raggiungimento della stabilità a lungo termine”. Xi e Sogavare hanno annunciato l’istituzione di un partenariato strategico globale e hanno firmato una dichiarazione congiunta incentrata sul “rispetto reciproco e lo sviluppo condiviso”. (segue) (Res)