Giordania: tribunale di Amman condanna due imputati per caso crollo edificio a Weibdeh

- Il tribunale penale di Amman ha annunciato la conclusione del procedimento processuale per il crollo di due edifici nel quartiere di Weibdeh, condannando il proprietario dell'edificio a tre anni di reclusione, così come il responsabile della società di manutenzione. Lo ha riferito l’emittente “Al Mamlaka”, spiegando che il terzo imputato è stato assolto. Il tribunale ha quindi deciso di applicare la pena più severa nei confronti dei due condannati, vale a dire tre anni di reclusione. Il crollo è avvenuto il 13 settembre nel 2022, quando un edificio residenziale di quattro piani è crollato su un edificio accanto causando la morte di 14 persone e il ferimento di altre nove. Le autorità avevano attribuito il crollo a fondamenta scadenti e strutture di sostegno deboli. L’emittente aveva riferito che diversi residenti avevano presentato denunce al comune di Amman a causa dell’aumento dei lavori in corso nel quartiere di Weibdeh che avrebbero destabilizzato le fondamenta degli edifici presenti e favorito la creazione di crepe. (Lib)