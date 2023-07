Spagna: Sanchez, dibattito televisivo ha dimostrato che Psoe ha progetto per futuro del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dibattito televisivo di ieri sera, il Partito socialista (Psoe) ha dimostrato di avere un progetto per il futuro della Spagna. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, in arrivo al summit Nato di Vilnius. “I cittadini vogliono ascoltare proposte per il futuro”, ha rilevato Sanchez, secondo cui il leader del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, ha detto “molte falsità” per coprire la mancanza di argomenti e proposte. (Sts)