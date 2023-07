Migranti: Orfini (Pd), non chiudiamo gli occhi di fronte agli orrori in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Centinaia di persone vengono cacciate con la forza dalla Tunisia e portate nel deserto, abbandonate lì senza acqua né cibo. Tra di loro donne, bambini, tra cui un neonato partorito lì. Non possono tornare in Tunisia perché i militari che li hanno espulsi presidiano il confine. Non possono andare in Libia perché altri militari gli impediscono l'ingresso. Sono soli, intrappolati senza niente nel deserto". Lo afferma in una nota Matteo Orfini, deputato del Partito democratico. "Parliamo della Tunisia di Saïed, che il nostro governo considera un alleato strategico per controllare i flussi migratori, e di quella Libia terra di nessuno, a cui continuiamo a dare risorse e motovedette, di cui una solo poche ore fa ha sparato sui gommoni delle Ong che stavano salvando dei naufraghi. Sono loro gli esecutori materiali di questo orrore. Ma i mandanti sono altri. Quando l'Europa si trasforma in fortezza - continua Orfini -, quando sceglie di 'difendere i confini' da persone disperate, quando esternalizza le frontiere e chiude gli occhi per non vedere, questo è quello che succede. Quando Giorgia Meloni - e purtroppo non solo lei - dice che la soluzione è 'non farli partire', questo è quello che succede. Esseri umani abbandonati a morire nel deserto da quei paesi che noi paghiamo e sosteniamo, per fare esattamente questo, possibilmente senza farcelo vedere. Non chiudiamo gli occhi, non smettiamo di combattere. Raccontiamo questo orrore, sosteniamo chi lo combatte, aiutiamo le Ong che resistono nonostante le continue aggressioni subite. Non rassegniamoci a questo orrore", conclude. (Com)