Nato: "Financial Times", invito adesione Ucraina quando "tutti gli alleati saranno d’accordo”

- I leader della Nato, riuniti da oggi a Vilnius, stanno discutendo l'impegno di "estendere un invito di adesione all'Ucraina quando tutti gli alleati saranno d'accordo e le condizioni saranno soddisfatte". È quanto riporta il quotidiano "Financial Times" citando alcune fonti che hanno familiarità con le discussioni al vertice della Nato in corso a Vilnius, in Lituania. Come riferisce il quotidiano britannico, la bozza del comunicato in discussione da parte dei funzionari affermerebbe che "il futuro dell'Ucraina è nella Nato". Tale bozza afferma inoltre che gli alleati "riconoscono che il percorso dell'Ucraina verso la piena integrazione euro-atlantica" è andato "oltre la necessità del Piano d'azione per l'adesione (Map)", riferendosi al processo di adesione formale previsto dalla Nato. (Rel)