Montenegro: sondaggio Nato, quasi 90 per cento cittadini si sente più sicuro grazie all'adesione

- Quasi il 90 per cento dei cittadini del Montenegro ritiene che il Paese sia più sicuro grazie all'adesione alla Nato. Lo riporta un'ampia indagine di opinione pubblica condotta dalla stessa Alleanza negli Stati membri del trattato, secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". La maggior parte degli intervistati (59 per cento) ritiene che il Paese sia più sicuro grazie alla cooperazione transatlantica e tra tutti gli alleati la percentuale più alta di coloro che sono d'accordo su questa tesi si registra in Montenegro (87 per cento). Gli intervistati hanno quindi valutato l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sulla sicurezza del loro Paese. I risultati mostrano che circa i due terzi (64 per cento) sono convinti che questa invasione abbia compromesso la sicurezza del proprio Paese mentre quella cifra in Montenegro è del 77 per cento. In tutta l'Alleanza poi, la preoccupazione per il rischio di guerra negli Stati membri è stata segnalata dal 64 per cento degli intervistati. In Montenegro, tale preoccupazione registra invece la percentuale più bassa e ammonta solo al 18 per cento, mentre il restante 82 per cento degli intervistati non risulta essere preoccupato sull'eventualità di un conflitto. (Seb)