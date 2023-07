Ucraina: Tajani sente Grossi (Aiea), sostegno Italia per mettere in sicurezza centrale Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si trova a Vilnius per il summit della Nato, ha avuto nuovo colloquio telefonico con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. "Prima del vertice della Nato sono stato aggiornato sui rischi nucleari in Ucraina. Gli ho ribadito che può contare sul sostegno del governo italiano per mettere in sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia", ha scritto Tajani su Twitter. (Sts)